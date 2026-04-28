Форум об искусственном интеллекте в образовании прошел в Дмитрове

27 апреля в Инженерной школе города Дмитрова прошел межмуниципальный форум «Координаты перемен 3.0». Тема мероприятия — «Искусственный интеллект в образовании: этика, практика, новые возможности». В форуме приняли участие более 300 педагогов из разных городов Московской области, а также молодые ученые университета «Дубна», специалисты СберОбразование, представители «Цифриум» и Центра знаний «Машук», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

На площадке форума были представлены школьные проекты в сфере искусственного интеллекта. В рамках пленарного заседания наградили педагогов — победителей конкурса «ИИ в школе: от теории к практике».

Деловая программа продолжилась работой десяти тематических секций. Участники обсудили вопросы цифровизации образования, повышения мотивации школьников, взаимодействия школ и вузов, а также развитие молодежных проектов в сфере ИИ. Особый интерес вызвали практические форматы — мастерская по созданию уроков с использованием искусственного интеллекта и презентация интерактивной карты цифровых возможностей.

Особое внимание уделили проекту «Ассистент преподавателя» на основе генеративного ИИ. Решение помогает педагогам готовиться к занятиям, создавать персонализированные задания и получать методические рекомендации.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова отметила: «Искусственный интеллект уже становится важной частью образовательного процесса. Наша задача — не только внедрять современные технологии, но и формировать у педагогов и школьников ответственное и осознанное отношение к их использованию».