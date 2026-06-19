В Дмитрове впервые прошел масштабный фестиваль ГТО

На стадионе «Торпедо» в Дмитрове состоялся первый масштабный спортивный фестиваль ГТО. В мероприятии приняли участие жители Дмитровского округа всех возрастов — от шести лет до семидесяти и старше.

Участники фестиваля сдавали различные нормативы, включая бег на расстояние от одного до трех километров, прыжки в длину, упражнения на пресс, наклон вперед, подтягивания, отжимания и рывок гири весом в 16 килограммов.

Фестиваль собрал множество спортсменов, в том числе большую группу от школы олимпийского резерва «Динамо». По словам руководителя школы Данилы Бурмистрова, ГТО — это не просто физические упражнения, а целая философия, направленная на укрепление здоровья, повышение физической активности и формирование чувства ответственности за себя и свою страну.

Современный комплекс ГТО включает одиннадцать ступеней, начиная с младших школьников и заканчивая пенсионерами. Нормативы разделены на три уровня сложности, что соответствует золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.

Помимо индивидуальных зачетов, прошли неофициальные соревнования и между коллективами предприятий и учреждений Дмитровского округа. Кроме того, музей-заповедник «Дмитровский кремль» открыл уютный лекторий, где музейщики рассказали о зарождении спорта в округе.