В Дмитрове благоустроили территорию в микрорайоне Махалина

Во дворе дома номер два микрорайона имени Махалина в Дмитрове специалисты коммунальной службы заасфальтировали дорогу и автомобильные стоянки, а также благоустроили территорию вокруг детской игровой зоны.

По словам заместителя главы Дмитровского округа Юрия Головкова, программа комплексного благоустройства формируется на основе обращений жителей и помогает делать дворы многоквартирных домов более комфортными.

В этом году в Дмитрове также ведутся благоустроительные работы в микрорайоне Внуковский, на Московской улице и на улице Подъячева. Юрий Головков уточнил, что до конца года будут отремонтированы двадцать три тысячи квадратных метров дворовых территорий.

Кроме того, в округе обустроят семнадцать пешеходных маршрутов, которыми жители ежедневно пользуются по пути к школам, детским садам, остановкам общественного транспорта и другим важным объектам. Семь участков уже готовы, работы продолжаются.

Все мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».