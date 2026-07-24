В Дмитрове активно готовятся к предстоящим выборам

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) городского округа Дмитров готовится к выборам, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Председатель ТИК Татьяна Селихова рассказала о подготовке и проекте «ИнформУИК».

На территории округа работает 104 участковые избирательные комиссии (УИК). ТИК занимается формированием резерва, закрытием вакансий и подготовкой необходимого оборудования для помещений для голосования. В этот раз 7 участковых комиссий сменили место голосования, и об этом нужно заранее сообщить избирателям.

Проект «ИнформУИК» информирует жителей о предстоящих выборах. Его задача — рассказать избирателям о том, что выборы пройдут в течение трех дней, где находится их участок и как они могут проголосовать. Избиратели смогут проголосовать лично на своем участке, дистанционно (ДЭГ) или на дому.

Для обеспечения прозрачности выборов каждый кандидат и партия могут назначить наблюдателей. На всех участках все три дня и круглосуточно будут работать камеры видеонаблюдения.

Татьяна Селихова призывает жителей Дмитрова принять участие в голосовании и отмечает важность каждого голоса. При себе необходимо иметь паспорт. Узнать свой участок можно в личном кабинете на портале госуслуг, на сайте избирательной комиссии Московской области или на сайте Центральной избирательной комиссии России.