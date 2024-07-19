Гастрономический фестиваль «Чайные традиции» пройдет в Дмитрове 21 июля
Гастрономический фестиваль «Чайные традиции» пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 21 июля. На нем проведут мастер-классы, розыгрыши призов и многое другое.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль организуют совместно с Центром развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем».
Для гостей подготовят выставку-ярмарку изделий ручной работы, дегустацию авторских чаев, варенья и меда, мастер-классы, розыгрыш призов и лекции.
Дмитровский кремль — это частично сохранившаяся крепость XII века, которая раньше была резиденцией удельных князей города. На его территории работает музей-заповедник.
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