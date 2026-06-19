В детском саду в Растуново продолжается ремонт

В микрорайоне Растуново на улице Мирной продолжается ремонт детского сада. Строительная готовность объекта уже приближается к 30%.

На данный момент рабочие возводят внутренние перегородки и занимаются устройством инженерных систем и гидроизоляции. В здании ведутся кровельные и фасадные работы. Также проходит обновление входных групп: ремонтируют ступени, площадки перед входом и защитные козырьки.

В июле начнутся работы по благоустройству территории: озеленение, установка малых архитектурных форм, восстановление веранд, обустройство спортивной площадки и футбольного поля.

На стройплощадке ежедневно задействованы 68 человек и три единицы техники. Благодаря реконструкции помещений в садике появится дополнительная группа. Капремонт планируют завершить до конца этого года.