Детский сад № 21 в Загорянском капитально отремонтируют в этом году

В здании детского сада № 21 на улице Димитрова, 31а стр. 1 в поселке Загорянский городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, общая готовность объекта — 65%.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Программа реализует задачи национального проекта «Семья».

«На объекте ежедневно трудятся более 30 человек. Рабочие в настоящее время сосредоточены на активной отделке внутренних помещений, монтаже инженерных сетей и наружных работах: фасад уже практически готов, параллельно идет устройство кровли», — уточнила пресс-служба ведомства.

В детском саду строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит фасад здания, а на прилегающей территории проведут благоустройство.

Открыть обновленный детский сад планируется в 2026 году.