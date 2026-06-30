В детском саду-лицее в Дзержинском идет масштабный ремонт

В детском саду-лицее на улице Ленина в городе Дзержинском полным ходом идет ремонт. На данный момент объект готов уже на 48%, и работы не прекращаются.

Ежедневно на строительной площадке работают 28 человек. Фасад здания почти утеплили, теперь приступили к установке фиброцементных плит. Это сделает здание не только более красивым, но и надежным — стены станут толще и лучше сохранят тепло.

На крыше уже уложили все слои, сделали стяжку и утепление. Осталось положить финишную гидроизоляцию, чтобы защитить здание от дождя и снега.

На втором этаже уже заливают полы и готовятся к чистовой отделке. Коммуникации тоже подводят: смонтировали трубы для воды и канализации, теперь очередь за отоплением.

После ремонта детский сад сможет принять 231 ребенка. Здесь появится не просто здание с новыми стенами, а современное образовательное учреждение с музыкальным и спортивным залами, пищеблоком с новым оборудованием. На улице установят тенистые навесы, газоны приведут в порядок и сделают удобный подъезд для пожарных машин.

Открытие детского сада запланировано на сентябрь 2026 года. К тому моменту здесь будет уютно, светло и безопасно.