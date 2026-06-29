В детском саду Королева завершены демонтаж старых покрытий и укладка нового кровельного «пирога»

В городе Королеве на проспекте Королева, 7В продолжается капитальный ремонт детского сада. Работы по демонтажу старых покрытий стен, потолков и пола выполнены на 80%, а новый кровельный «пирог» уложен полностью.

Сейчас рабочие заняты обновлением фасада. После ремонта он будет иметь собственную вентиляцию, что предотвратит накопление сырости. Перед монтажом покрытия поверхность обработали противогрибковым составом, установили леса и начали монтировать кронштейны для металлокассет или современного пластика.

Внутри здания закончилась штукатурка стен, и рабочие начали заливать стяжку полов на первом этаже. Начальник участка Владимир Боронзенцев отметил, что в детском саду полностью заменили оконные рамы и стеклопакеты. Во всех помещениях уже стоят новые пластиковые окна и подоконники.

Параллельно идет шпаклевка стен, монтаж откосов, перекладка систем сантехники и канализации. Во дворе монтируют новые крыльца. Ремонт стартовал в январе этого года, и все вопросы по текущим работам и срокам завершения курирует подрядная организация.

На объекте ежедневно трудятся 38 человек. Завершить капитальный ремонт обещают к 1 сентября, чтобы детский сад смог принять ребят в новом учебном году.