В детском саду городского округа Солнечногорск начнется ремонт кровли

В третьем корпусе лицея №7 городского округа Солнечногорска прошла встреча с родительским комитетом. Директор Галина Нагорная сообщила родителям о предстоящем ремонте кровли в здании детского сада на улице Баранова, 3.

Детский сад входит в комплекс лицея уже третий год. Всего в учреждении четыре здания, и этот корпус — один из них. Сейчас здесь занимаются 175 детей разных возрастов. Здание было построено в 1969 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось.

Родители сразу обратили внимание на проблемы с протекающей крышей после присоединения садика к лицею. Теперь подрядчик выбран, договор подписан, и рабочие приступят к ремонту 15 июля. Они полностью разберут старые конструкции и уложат новую кровлю. Завершить работы планируют до 31 августа.

На время ремонта детей временно переведут в другие детские сады: часть — в ЦМИС, большинство — в садик №2 на Почтовой, 10А.