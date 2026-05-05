В детском саду гимназии №17 в Королеве проходит капитальный ремонт

В здании детского сада гимназии №17 в городе Королеве идет полное обновление. Строители сняли старую отделку, обновили подвал, занялись крышей и приступили к работе над стенами. Снаружи установлены леса, а внутри уже залита свежая стяжка.

Внутри здания демонтированы старые покрытия, заменены окна, укреплены дверные проемы. В подвале залита ровная стяжка, стены в коридорах и группах заштукатурены. Электрические провода полностью перекладываются, чтобы не осталось ни одного изношенного элемента.

Начальник участка Владимир Боронзенцев сообщил, что крыша еще находится в процессе полной замены. Рабочие готовят новый материал для покрытия. На объекте трудятся 36 человек, которые еще занимаются черновой отделкой.

После майских праздников рабочие приступят к стяжке полов и финишной отделке стен со шпаклевкой. К тому моменту детский сад будет выглядеть совершенно иначе.