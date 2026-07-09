В детской стоматологической поликлинике Долгопрудного появились новые установки

В детской поликлинике №1 городского округа Долгопрудный заработали два новых стоматологических кресла. Они существенно облегчили работу врачей и повысили комфорт пациентов.

Одним из главных нововведений стала плавная педаль, которая позволяет бесшумно и плавно опускать кресло. Это избавляет врачей от необходимости прилагать физические усилия и делает процедуру более комфортной для детей.

Кроме того, в новых установках есть бесконтактное управление светом. Врач может включить лампу, просто проведя рукой рядом с датчиком. Это обеспечивает стерильность и исключает контакт рук в перчатках с поверхностями.

Среди других обновлений — встроенный ультразвуковой скейлер для деликатного удаления зубных отложений, функция подогрева воды и лампа для подсветки пломбы. Благодаря этим новшествам врачи могут работать быстрее и эффективнее, а дети — получать качественное лечение в комфортных условиях.

Стоматолог Анастасия Романова напомнила родителям о важности профилактики и призвала регулярно приводить детей на профосмотры. Она подчеркнула, что в поликлинике созданы все условия для комфортного приема, и заверила, что врачи найдут подход к любому ребенку.