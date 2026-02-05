В Детской музыкальной школе № 2 в Люберцах обновили инструменты и оборудование

В Детской музыкальной школе № 2 городского округа Люберцы появились новые инструменты: фортепиано, баяны, аккордеоны, рояли, балалайки, домры, гитары, концертный кларнет и народные шумовые инструменты. Благодаря участию в национальных проектах «Семья» и «Культура» школа также пополнилась мебелью и оргтехникой.

По словам директора школы Татьяны Матвеевой, особое внимание привлекает новый кабинетный рояль «Михаил Глинка». Это значимое приобретение для образовательного учреждения, так как фортепианное отделение является самым многочисленным — там обучается более ста учеников.

Часть средств нацпроектов была направлена на ремонт помещений. Новый дизайн помог создать в школе гармоничное музыкальное пространство. Обновление малого актового зала для проведения экзаменов и концертов стало возможным благодаря закупке мебели.

Директор отмечает, что обновления — это только начало. В текущем году школа продолжит участие в региональной программе, курируемой правительством Московской области. Главная цель — предоставить талантливым детям возможность раскрыть свой потенциал.