Отопление в детском саду в Воскресенске отрегулировали после обращений родителей

Родители воспитанников дошкольного учреждения «Пролицей» в Воскресенске в начале октября пожаловались на низкую температуру в помещениях. Сейчас отопление начало поступать в детский сад в полном объеме.

«Пролицей» расположен в доме № 2 на Пионерской улице и является структурой лицея имени Павла Стрельцова. В нем обучаются 185 детей.

Заведующая Елена Бабушкина рассказала, что батареи начали теплеть уже 2 октября. Сейчас воспитанники детского сада одеваются в в футболки и шорты, это значит, что им тепло в здании.

«Сейчас во всех группах наблюдается комфортная температура, которая в среднем составляет 26 градусов», — отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил включить отопление в школах и детских садах в начале октября.

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