В детсаду под Красногорском спасут уникальное панно

На фасаде детского сада в поселке Мечниково Красногорска реставраторы спасают уникальное советское панно с изображением женщины в окружении цветов. Произведение выполнено в редкой технике перегородчатого стеклокремнезита и считается одним из немногих полностью сохранившихся в России.

Сейчас в здании идет капитальный ремонт. Специалисты приняли решение бережно демонтировать панно, чтобы позже установить его уже внутри обновленного детского сада.

За работу взялись реставраторы, которые в шутку называют героиню композиции «Марта Ивановна», но к самому произведению относятся максимально бережно.

Панно стало настоящей находкой для специалистов. Это всего второе полностью сохранившееся произведение в России, выполненное в технике перегородчатого стеклокремнезита, разработанной в СССР в 1970-х годах под руководством художника Зураба Капанадзе.