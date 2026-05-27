В детском саду Подмосковья обнаружили уникальное панно советских времен

На фасаде дошкольного отделения Петрово‑Дальневской школы в поселке Мечниково обнаружено редкое произведение искусства в технике перегородчатого стеклокремнезита. Это второе полностью сохранившееся панно в России, выполненное в этой сложной технике, разработанной в СССР в 1970-х годах под руководством художника Зураба Капанадзе.

Здание дошкольного отделения проходит капитальный ремонт, который выполнен на 60%. Реставраторы бережно демонтируют художественное панно с изображением девушки для последующей установки внутри детского сада.

Масштаб работ охватывает здание площадью 1 708,9 м². Специалисты выполняют фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей. После завершения ремонта воспитанники получат более комфортные и безопасные условия для пребывания в здании, соответствующем современным стандартам образования.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». Планируемый срок окончания капитального ремонта — 2026 год.