В деревнях Сафоново и Старково завершили ремонт дорог

В деревне Сафоново Раменского городского округа завершился ремонт дороги на улице Дачной. Специалисты обновили 830 метров проезжей части, заасфальтировав площадь более 4000 квадратных метров.

Жители довольны результатом: теперь машина едет плавно по новому покрытию с ровными обочинами, отсыпанными щебнем.

Не так давно ремонт автодорог провели и в соседней деревне Старково. Заасфальтированные участки на улицах Средней и Новостройке соединились в путь протяженностью 1750 метров.

«Мы долго ждали эту дорогу. Теперь ездить стало намного удобнее. Мы очень довольны», — поделился местный житель Александр.

Все работы выполнили специалисты Раменского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).