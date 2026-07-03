В деревне Торгашино построят распределительный газопровод

В Сергиево-Посадском городском округе идет строительство нового распределительного газопровода в деревне Торгашино. Его протяженность составит 622 метра, а завершить работы планируют в июле.

Жители могут подать заявку на подключение в рамках программы догазификации в любое время. Чтобы участвовать в программе, домовладение должно быть зарегистрировано, а дом — находиться в населенном пункте с действующим распределительным газопроводом.

Мособлгаз строит газопроводы до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Работы внутри границ участка и подготовку домовладения к подключению газа собственники проводят за свой счет. Услуги по строительству на участке предоставляют Мособлгаз и специализированные строительные организации.