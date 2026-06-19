В деревне Шульгино доение коров доверили роботам

На ферме «М2» в деревне Шульгино процесс доения коров автоматизировали с помощью роботов. Главный зоотехник Юрий Росада рассказал, что коровы сами приходят на станцию, их привлекает приманка из комбикорма.

На ферме работают два современных доильных робота. Перед началом дойки оборудование промывается и дезинфицируется. Затем аппарат обрабатывает каждую долю вымени, подключает молочные стаканы, и только после этого начинается дойка.

В среднем корова приходит на станцию три раза в сутки. Самый большой надой животные дают утром. Аппарат анализирует молоко, и если оно не соответствует стандартам, система не допускает его в общий сбор.

Всего на ферме содержат 650 молочных коров, из которых 307 доят. Здесь строго соблюдаются правила органического животноводства, благодаря чему получается экологически чистая и полезная продукция.

В хозяйстве не используют стимуляторы роста и химические препараты. Животные содержатся в условиях, близких к естественным: коровы чувствуют себя максимально комфортно, имеют доступ к свободному выгулу и органическим кормам собственного производства.