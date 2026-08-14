В деревне Повадино продолжается переезд стада на новую молочно-товарную ферму

Переезд стада на новую молочно-товарную ферму в деревне Повадино городского округа Домодедово продолжается уже месяц. 620 животных успешно освоились в просторном комплексе.

Новый объект рассчитан на содержание 1200 коров и состоит из двух дворов — на 640 и 560 мест. Сейчас стадо распределено между ними: 420 и 200 голов. Перевозка проходит постепенно, небольшими группами по 60–80 коров в неделю. Завершить переезд планируют к 1 ноября.

Для комфорта животных созданы современные условия. Внедрена система беспривязного содержания: у каждой коровы есть доступ к кормовому столу, зоне поения и автоматическим чесалкам. Высокий коньек здания (18,6 метра) обеспечивает здоровый микроклимат и постоянный воздухообмен за счет разгонных вентиляторов. Светопрозрачный тент пропускает ультрафиолет, позволяя животным получать витамин D.

Адаптация животных в новых условиях занимает 3–5 дней. В этот период они могут испытывать стресс и давать чуть меньше молока, но после полностью восстанавливаются. В комфортных условиях их продуктивность не только возвращается к норме, но и растет по сравнению со старой фермой.

Новый комплекс построен с применением передовых технологий. Искусственный интеллект контролирует здоровье поголовья и процесс доения, а специальная биореакторная установка перерабатывает навоз в безопасную подстилку.

По итогам 2025 года надой на одну корову составил 11 тонн молока. Исполнительный директор племзавода «Повадино» Игорь Сергеенко поделился планами: к 2028 году этот показатель намерены увеличить до 12,5–13 тонн.