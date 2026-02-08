В деревне под Коломной завершились работы по газификации

В деревне Щепотьево городского округа Коломна завершили работы по газификации. Дома начали активно подключать к газовым сетям. Тридцать третьим по счету домовладением, где появилось голубое топливо, стал дом на улице Счастливой. Местные жители отмечают, что название улицы оправдывает себя — они долго ждали газификации и теперь счастливы использовать газ для отопления своих домов.

Жителей деревни Щепотьево и соседнего села Большое Колычево газификация ждала более десяти лет. В 2025 году по региональной программе газификации в этих населенных пунктах построили газораспределительные сети. Оба села были газифицированы в один день — 22 декабря 2025 года здесь начались первые пуски газа в дома.

Чтобы подключить газ, владельцам домов необходимо приобрести и установить газовое оборудование в соответствии с проектом, смонтировать дымовые и вентиляционные каналы, отопительную систему и систему заземления. Также рекомендуется установить стабилизатор напряжения и подключить электричество перед пуском газа. Для запуска газа потребуются акты проверок дымовых и вентиляционных каналов, заземления газового оборудования, разграничения балансовой принадлежности, договор на обслуживание сигнализатора загазованности, копии паспортов и сертификатов на установленное газовое оборудование и сигнализатор загазованности, договоры на пусконаладочные работы, техобслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа.