В деревне Пестовская скоро появится газовое отопление

В Шатурском округе специалисты Мособлгаза начали прокладку газовых сетей. Жители деревни Пестовская смогут перейти на газовое отопление после ввода газопровода в эксплуатацию.

До конца августа газовики планируют проложить около двух километров газовых сетей. После этого местные жители смогут бесплатно подключить газ до границ своих участков.

Сейчас отопление в большинстве домов в деревне дровяное. Те, у кого комбинированное отопление (дрова и электрический котел), используют электричество лишь время от времени из-за высокой стоимости электроэнергии.

Чтобы попасть в программу газификации, необходимо убедиться, что населенный пункт соответствует условиям: не менее тридцати прописанных жителей и стоимость подключения на одного человека — до 450 000 рублей. Затем нужно подать заявку в Министерство энергетики Московской области.

Переход на газовое отопление сделает жизнь комфортнее, снизит затраты на обогрев домов и повысит надежность теплоснабжения.

Все новости о газификации в Московской области можно найти в официальных соцсетях АО «Мособлгаз»: https://vk.ru/id872953125.