В деревне Наро-Осаново продолжается строительство нового моста

В деревне Наро-Осаново на Можайском шоссе продолжаются работы по реконструкции моста. Старый мост уже демонтирован, строители приступили к созданию фундамента нового сооружения. Протяженность искусственного сооружения составляет более 12 метров, оно связывает Одинцовский и Рузский округа.

На время проведения работ специалисты переустроили линию освещения и построили временную объездную дорогу. Сейчас мостовики занимаются погружением шпунтового ограждения, устройством котлованов под демонтаж фундаментной части береговых опор и установкой буронабивных свай. В работах участвуют десять мостовиков и три единицы спецтехники.

В ближайшее время будут возведены новые береговые опоры, смонтировано новое пролетное строение, переустроены инженерные коммуникации и обустроены удобные подходы. Движение по новому мосту планируют открыть уже в конце лета. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».