В деревне Мисайлово в ближайшее время появится новая спортивная площадка

Жительница деревни Мисайлово Виктория обратилась на горячую линию президента с просьбой о строительстве новой спортивной площадки. По ее словам, ранее такая площадка существовала, однако была демонтирована из-за пришедшего в негодность состояния.

Администрация Ленинского городского округа быстро отреагировала на обращение. Сейчас идут работы по закупке необходимых материалов и оборудования. Строительно-монтажные работы планируют начать в июне, а к августу новая спортивная площадка будет готова принять взрослых и детей.

На площадке установят тренажеры, оборудуют зону для воркаута и гимнастические снаряды. В администрации подчеркивают, что все вопросы, поступающие от жителей, решаются оперативно. Жители, которые обращаются с инициативами, проявляют неравнодушие и активную гражданскую позицию.