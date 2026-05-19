В деревне Михайловское построят завод по производству изоляторов

В деревне Михайловское городского округа Шаховская возводится новый производственный комплекс «Изолятор ПИК». На текущий момент специалисты активно занимаются обустройством инженерных систем кровли, включая проходки для вентиляции, дымоудаления и кондиционирования.

Главный инженер по строительству Евгений Бояндин сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по прокладке инженерных сетей, включая канализацию, водопровод, электроподсистемы, вентиляцию и кондиционирование. Он также отметил: «В здании установили оконные рамы. Стекла мы пока не ставим, чтобы избежать эффекта термоса».

Рабочие продолжают вывозить грунт и планировать участок, отсыпают и трамбуют подушку пола внутри здания.

В Китае уже завершена фабричная приемка литьевых машин, и вскоре они будут доставлены на объект. После монтажа оборудования специалисты приступят к его установке и пусконаладочным работам, ориентировочно 1 августа. К этому времени будут готовы полы, большинство инженерных систем, а также появятся водозаборный узел и очистные сооружения.

На объекте задействовано 40 человек. Открытие завода запланировано на ноябрь текущего года. Предприятие будет выпускать полые композитные изоляторы сверхвысоких классов напряжения — до 1200 киловольт. Производственная мощность составит 6000 изделий в год.

Площадь возводимого здания составит 6336 квадратных метров. Административно-бытовой корпус будет двухэтажным, а в производственной зоне предусмотрен один этаж высотой 10 метров.