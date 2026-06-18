В деревне Мещериново построили часовню в честь великомученицы Александры

В деревне Мещериново Серпуховского городского округа построили часовню, которая стала местом притяжения паломников со всей страны.

Часовня высотой 21 метр была построена по обету строителем Григорием Гудковым в память о матери Александре Павловне. По ее желанию здание стало духовным сооружением.

Когда рабочие начали закладывать фундамент, под слоем земли проступили древние камни. Оказалось, это остатки старой церкви, фундамент которой заложил еще Дмитрий Иванов — духовник великого князя Дмитрия Донского.

Строили здание много лет на средства семьи, друзей и дарителей. Часовня функционирует как малая святыня и официально принята Московской епархией.

Внутри часовни — переплетение эпох: от старинного оклада сгоревшего еще до времен Ивана Грозного местного храма до современных вышитых икон, принесенных благодарными прихожанами.

Здесь стоит аналой — дар от храма Иоанна Предтечи на Красной Пресне, перед которым, по преданию, склонял голову сам Александр Пушкин.

Несмотря на то что часовня стоит на частном подворье, она давно перестала быть «своей». Сюда едут за чудом: просят о рождении детей, об исцелении, о возвращении любви.