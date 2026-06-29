В деревне Коровино завершилось строительство газопровода

В деревне Коровино Московской области завершилось строительство газопровода среднего давления. Его протяженность — почти девять километров. Сейчас газопровод проходит проверку, параллельно идет благоустройство территории.

Строители проложили около шести километров трассы методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Это позволило минимизировать воздействие на дорожную инфраструктуру и окружающую среду. Трубы уложили под проездами и проходами без их разрушения, а также под соседними водоемами: рекой Лопасня, прудом и ручьем.

Газовики проложили в деревне все трубы общей протяженностью 8,6 километра. Они с опережением графика завершили сварочные и земляные работы. Готовность построенной сети — более 90%.

Теперь рабочие проверяют новый газопровод: делают его опрессовку. Для этого внутрь труб закачивают воздух и следят за параметрами давления на манометрах. Если давление не падает, значит, все в порядке: утечек нет. В случае их выявления проблему оперативно устраняют.

Параллельно рабочие благоустраивают территорию: разравнивают землю, завозят плодородный грунт, сеют траву и делают газоны. Эту работу выполнили примерно на 80%.

Полностью готовый и проверенный трубопровод подключат к действующей центральной сети и газорегуляторным пунктам (ГРП). С их помощью будут поддерживать нужное давление в трубах и очищать природное топливо от примесей.

Заказчиком работ выступило АО «Мособлгаз», а исполнителем — АО «Газстрой». Деревню включили сразу в две программы: президентскую («Социальная газификация») и губернаторскую («Развитие газификации в Московской области до 2035 года»). Проект финансируют из федерального и регионального бюджетов.

Строительство начали в конце января, а завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируют осенью этого года. Затем начнут принимать от сельчан заявки на социальную газификацию.

Владельцы примерно 400 жилых домов и участков перспективной застройки смогут подключиться к трубопроводу и использовать экономичное топливо для отопления сооружений, нагрева воды и приготовления пищи. Это намного дешевле, чем потребление электричества. При этом поставлять ресурс жителям будут стабильно и бесперебойно.