В деревне Юрятино начали прокладывать газовые сети по губернаторской программе

Специалисты Мособлгаза приступили к прокладке газовых сетей в деревне Юрятино Орехово-Зуевского округа. Это делается в рамках губернаторской программы газификации. До конца года планируется уложить более 4,6 километров новых газовых сетей. Также будет установлен газовый регуляторный пункт для распределения давления и мощности подачи газа.

После ввода газопровода-источника в эксплуатацию жители деревни смогут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ своих земельных участков.

Чтобы включить другой населенный пункт в губернаторскую программу газификации, нужно обратиться с заявкой в Министерство энергетики Московской области. Участие в программе возможно при соблюдении двух условий: численность прописанных жителей должна быть не менее 30 человек, а расчетная стоимость капитальных затрат на подключение одного жителя — не превышать 450 тысяч рублей.

Подать заявку на подключение газа в Подмосковье можно через интерактивную карту газификации.