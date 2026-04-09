В деревне Горки капитально отремонтировали бывший Дом культуры

В деревне Горки завершили капитальный ремонт аварийного объекта — бывшего дома культуры. Об этом проинформировала пресс-служба Мособлархитектуры.

Кирпичное здание площадью около 440 квадратных метров возвели в 1970-х годах. В последние годы оно пустовало, и его конструкции начали разрушаться.

Новый собственник, который появился в середине 2025 года, решил провести капитальный ремонт. Сейчас строители завершили полный цикл восстановительных работ: сделали новую кровлю, утеплили и оштукатурили фасады.

Сейчас в здании идет внутренняя отделка помещений. Дальнейшее использование объекта определит собственник.

Всего в Можайском муниципальном округе обнаружили 231 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день 133 объекта были снесены, достроены или приведены в соответствие, что составляет 58% от общего количества.