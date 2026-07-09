В деревне Гололобово продолжается капитальный ремонт очистных сооружений

В деревне Гололобово Зарайского городского округа продолжается капитальный ремонт очистных сооружений. Готовность объекта уже превысила 40%.

Строители завершили возведение монолитных конструкций: установлены ванны очистных сооружений и заложен фундамент сухого помещения. Сейчас специалисты занимаются строительством вертикальных монолитных конструкций и здания сухого помещения. Также ведутся работы по обваловке ванн песком и устройству переходных мостов.

Подрядчик отметил, что все необходимое оборудование заказано и поставки идут без сбоев. Работы ведутся согласно графику.

После завершения текущего этапа начнутся монтажные работы и пусконаладка систем. Строительство находится под постоянным контролем, все требования безопасности соблюдаются.

Обновленные очистные сооружения будут способны обрабатывать 600 кубометров воды в сутки. Объект обеспечит водоснабжение примерно для тысячи человек.

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить ремонт планируется до конца 2026 года.