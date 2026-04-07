В деревне Глухово Рузского района ввели в эксплуатацию новую котельную

В деревне Глухово, расположенной рядом с городом Рузой, завершилось строительство современной блочно-модульной котельной. Работы были выполнены в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Сейчас котельная находится в пусконаладочном режиме. Ее ввод в эксплуатацию станет важным событием для местных жителей, поскольку ранее в деревне не было центрального теплового пункта. Теперь тепло и горячая вода будут поступать в дома почти 200 жителей из новой котельной.

По информации ресурсоснабжающей организации «Мособлтепло», новый объект — это полностью автоматизированный комплекс. Ключевые преимущества котельной — высокая энергоэффективность, которая позволит экономить топливо и снижать затраты на выработку тепла. Система автоматики самостоятельно регулирует тепловую нагрузку в зависимости от температуры наружного воздуха, что исключает перерасход ресурсов и обеспечивает комфортный микроклимат в квартирах.

Строительство котельной в Глухово — часть масштабной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры Рузского округа. В планах на 2026 год — возведение еще нескольких блочно-модульных котельных в поселках Брикет, Дорохово, Поречье и Тучково.