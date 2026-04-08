В деревне Гаврилково построят физкультурно-оздоровительный комплекс с катком

Пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья сообщила, что в деревне Гаврилково Сергиево-Посадского городского округа возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком. Этот проект станет значительным вкладом в развитие спортивной инфраструктуры региона и предоставит жителям новые возможности для занятий спортом.

Определен подрядчик для выполнения работ и подготовки необходимой документации. Им стало ООО «АСГ ТЕХНО СТРОЙ». В задачи компании входят проектирование, строительство и поставка оборудования для объекта.

Все работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить проект планируют в 2028 году.