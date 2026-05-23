В деревне Дмитровке прошел экологический праздник «Совиный фест»

Живописная деревня Дмитровка в Талдомском городском округе вновь собрала любителей природы на уникальном экологическом мероприятии. На территории заказника «Журавлиная родина» состоялся «Совиный фест», который посвятили загадочным ночным птицам — совам.

Десятки жителей и гостей округа собрались вместе, чтобы погрузиться в атмосферу праздника. Их тепло приветствовал председатель Совета депутатов Михаил Аникеев. Он отметил: «Талдомская земля — место силы. Здесь можно побывать в музее Салтыкова-Щедрина, в доме-музее Клычкова, и даже пройти тропами Пришвина, которые хранят истории более чем столетней давности».

Благодаря многолетней работе Ольги Гринченко, которая руководит научной, природоохранной и эколого-просветительской деятельностью в заказнике, эта территория сохраняет свою природоохранную ценность.

Познавательные лекции в Музее болот, мастер-классы, чаепитие из дровяного самовара, экскурсии к гнезду ушастой совы в деревне Айбутово и по экологической тропе на верховое болото — все это создавало незабываемую атмосферу. Участники наслаждались каждым моментом и открывали для себя новые грани природы.

Особым событием стала возможность увидеть прирученных сов вблизи. Эти величественные птицы, обычно скрывающиеся в темноте, предстали перед гостями во всей своей красе.

«Совиный фест» не просто подарил участникам новые знания о совах. Он стал напоминанием о том, как прекрасна и удивительна природа и как важно каждому из нас заботиться о ее сохранении.