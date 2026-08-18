В дендропарке в Дмитрове пройдет праздник исторической реконструкции

В дендропарке у Музейно-выставочного комплекса «Дмитровский кремль» 22 августа состоится праздник исторической реконструкции «Сказки старого города». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости смогут увидеть поединки воинов в полном облачении от участников клуба исторической реконструкции «Дмитровский полк». Они воссоздают быт и воинские традиции раннего Средневековья и эпохи Александра Невского, а также сами изготавливают элементы костюмов, оружия и защитного вооружения.

Кроме того, посетителям предложат проверить меткость в лучном тире, попробовать свои силы в кузнечном деле и примерить воинские доспехи в тематической фотозоне. Дети смогут сразиться на безопасных ристалищах и пострелять из лука.

Начало праздника в 11:00. Вход свободный.

Адрес: Московская область, город Дмитров, улица Загорская, дом 17.