Гумпомощь для жителей Курска и Белгорода собрали в День города в Люберцах

Акция «Доброе дело» прошла в День города в Люберцах. Жители округа собрали около 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

На празднике работали несколько пунктов сбора помощи: около дворца спорта «Триумф» и в поселках.

«Депутаты, медицинские работники, коллективы предприятий, молодежные, спортивные и общественные организации, представители СМИ и администрации, а также просто активные жители собрали порядка 10 тонн гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей, а также участников СВО», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он поблагодарил жителей за отзывчивость и отметил, что вся помощь будет передана адресно нуждающимся.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».