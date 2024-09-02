Гумпомощь для жителей Курска и Белгорода собрали в День города в Люберцах

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Акция «Доброе дело» прошла в День города в Люберцах. Жители округа собрали около 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

На празднике работали несколько пунктов сбора помощи: около дворца спорта «Триумф» и в поселках.

«Депутаты, медицинские работники, коллективы предприятий, молодежные, спортивные и общественные организации, представители СМИ и администрации, а также просто активные жители собрали порядка 10 тонн гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей, а также участников СВО», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он поблагодарил жителей за отзывчивость и отметил, что вся помощь будет передана адресно нуждающимся.

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