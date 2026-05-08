В Дедовске зажгли Вечный огонь у мемориала Великой Отечественной войны

Сегодня, 8 мая, в городе Дедовске, муниципальном округе Истра, прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня у мемориала, посвященного Великой Отечественной войне. В мероприятии участвовали высокопоставленные гости, среди которых были глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева и заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев.

Мемориал в Дедовске установили на месте братской могилы, где зимой 1941–1942 годов хоронили воинов полевого подвижного госпиталя. Долгое время здесь находился «Огонь памяти», который зажигался только на праздники от газового баллона. Теперь Вечный огонь подключили к сетевому газу.

«В этом году мы проделали значимую работу, чтобы Вечный огонь зажегся и никогда не гас. Этому предшествовали глобальные проектные работы, был построен газопровод сразу к 4-м мемориалам: здесь, в Дедовске, а также в Глебовском, Павловской Слободе и в Истре. Теперь 4 памятных места подключены к постоянному газу, и память в них горит вечным светом», — сказала глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Участники церемонии подчеркнули важность сохранения памяти о тех, кто сражался за победу в Великой Отечественной войне. Они отметили, что Вечный огонь символизирует память о миллионах офицеров, солдат, детей, матерей и тружеников тыла.