Подмосковье представило опыт контроля за строительными отходами в Чувашии

В Чувашском государственном театре оперы и балета прошел круглый стол на тему «Роль инструментов зеленой экономики в обеспечении устойчивого развития регионов». Мероприятие состоялось в рамках Чебоксарского экономического форума.

Организаторами выступили Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» при участии Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

В работе круглого стола принял участие представитель Министерства экологии и природопользования Московской области Илья Тырников. Он представил умную систему контроля за перемещением строительных отходов на примере Московской области.

Система включает в себя мониторинг доставки отходов от стройплощадки до специализированного полигона, контроль объема вывозимых и ввозимых материалов, а также использование искусственного интеллекта. Это позволяет отслеживать перемещение мусора, бороться с незаконными свалками и вовлекать вторичные ресурсы в оборот.

«Благодаря внедрению этих технологий в Подмосковье получен эффект в виде снижения до 50% объема образования незаконных свалок и перемещаемых отходов, а также создание экономики замкнутого цикла», — отметил Илья Тырников.