Среднюю школы № 2 в Черустях капитально отремонтируют к сентябрю

В поселке Черусти, на улице Вокзальной, 25, продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 2. Подрядная организация осуществляет устройство внутренних перегородок и полов, а также проводит общестроительные работы.

Здание школы, построенное в 1957 году, ждет масштабное обновление: будут приведены в порядок фасад и кровля, заменены все инженерные сети и сантехническое оборудование. Школа будет оснащена системами видеонаблюдения и пожарной безопасности. Планируется обновить все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.