В Черноголовке дворники расчистили подходы к отделению «Активного долголетия

В городе Черноголовке сотрудники постарались и очистили от снега крыльцо и подходы к местному отделению «Активного долголетия». Это произошло до начала занятий участников.

Заведующая отделением Виктория Шведова рассказала, что два дворника каждый день до начала рабочего времени убирают снег со всех подходов и пандуса для маломобильных граждан. Благодаря этому посетители могут беспрепятственно попасть на занятия.

Шведова сообщила, что отделение работает в штатном режиме. Участники занимаются интуитивным рисованием, создают объемные коллажи и посещают лекции по духовному просветительству. Все вновь прибывшие могут подать заявление на участие в проектах областной программы.

Она подчеркнула, что занятия пройдут по расписанию, несмотря на непогоду.