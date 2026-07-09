Чеховский техникум открыл набор на специальность в сфере IT

Чеховском техникум реализует образовательную программу по специальности 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем». Обучение на очной форме длится два года и десять месяцев и начинается на базе основного общего образования (девять классов), сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты научатся создавать и модифицировать информационные системы с нуля, администрировать базы данных, писать и тестировать чистый код, настраивать аналитические решения и визуализировать данные. Кроме того, они освоят поддержку бесперебойной работы серверов и корпоративных сетей. Практико-ориентированный подход обеспечивает высокий уровень подготовки выпускников.

Выпускники этой специальности востребованы в финансовом секторе и финтехе, медицинских учреждениях, на промышленных предприятиях с автоматизированным оборудованием, в крупных компаниях, использующих ERP и CRM-системы, а также в государственных структурах.

Прием осуществляется по конкурсу аттестатов без вступительных испытаний. Документы можно подать лично по адресу: Московская область, город Чехов, улица Полиграфистов, дом 11, или в электронной форме через портал «Госуслуги».

Связаться с приемной комиссией можно по телефону 8 (49672) 664-53. Подробную информацию о правилах приема можно найти на официальном сайте техникума.