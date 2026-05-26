В Чехове открыли терминал для хранения пустых морских контейнеров

В городе Чехов Московской области начал работу новый терминал по хранению пустых контейнеров. Он оснащен современным инспекционно-досмотровым комплексом, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Терминал занимает площадь в 30 гектаров, его пропускная способность — до тысячи морских контейнеров в сутки. Технологическим партнером выступила компания «Скантроник Системс», входящая в госкорпорацию «Ростех».

Участие в открытии приняли генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула: «Компания „Скантроник Системс“ разработала и внедрила на территории терминала в Чехове уникальный инспекционно-досмотровый комплекс „Портал“ — простыми словами это промышленный рентген, который позволяет проверить содержимое грузового контейнера и обнаружить потенциально опасные предметы и вещества».