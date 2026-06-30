В Чехове заканчивают реконструкцию крупной котельной

В микрорайоне Венюково городского округа Чехов завершается реконструкция котельной №4 — одной из трех самых крупных в округе. Об этом сообщил заместитель директора генподрядчика ООО «РСПК» Алексей Колясников.

Сейчас специалисты заканчивают последний этап пуска и наладки основного оборудования системы горячего водоснабжения. Параллельно улучшают электроснабжение объекта.

По словам Колясникова, рабочие выводят из эксплуатации два последних изношенных насоса и подключают новое оборудование с теплообменниками. Это обеспечит надежное и качественное горячее водоснабжение для жителей.

Недавно запустили новую автоматическую систему холодного водоснабжения. В ближайшие дни котельную переведут на постоянную и более эффективную схему электроснабжения. Для этого удалили старые кабели и проложили новые, установили два независимых вводно-распределительных устройства.

После завершения внутренней отделки в здании котельной обустроят современное автоматизированное рабочее место. Его оснастят компьютером с нужным программным обеспечением и подключат к системе диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).

Котельная построена в 1988 году и отапливает 44 многоквартирных дома, школу, четыре детсада и поликлинику. Ее мощность — 31 МВт. Модернизация значительно повысила КПД котельной, ее не останавливают на время ремонта.

Общая готовность объекта на сегодня — около 90%. Завершить реконструкцию планируют в середине июля, а ввести объект в эксплуатацию — до 1 августа.