Глава Чеховского округа вручил первые паспорта 14 юным жителям

В спортивном комплексе «Олимпийский» в Чехове прошло торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню памяти и скорби. Глава округа вручил паспорта 14 юным гражданам России.

На торжественной церемонии ребят приветствовали глава городского округа Чехов Михаил Собакин и председатель совета депутатов муниципалитета Галина Козина. Паспорта граждан России получили 14 мальчишек и девчонок. По традиции вместе с паспортом каждому из них вручили Конституцию России и книгу, посвященную 70-летию городского округа Чехов.

«Вы должны понимать, что вы наше будущее. И от вас зависит будущее нашей страны», — сказал Собакин.