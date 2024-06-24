Глава Чеховского округа вручил первые паспорта 14 юным жителям

Фото: пресс-служба Администрации г.о. Чехов

В спортивном комплексе «Олимпийский» в Чехове прошло торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню памяти и скорби. Глава округа вручил паспорта 14 юным гражданам России.

На торжественной церемонии ребят приветствовали глава городского округа Чехов Михаил Собакин и председатель совета депутатов муниципалитета Галина Козина. Паспорта граждан России получили 14 мальчишек и девчонок. По традиции вместе с паспортом каждому из них вручили Конституцию России и книгу, посвященную 70-летию городского округа Чехов.

«Вы должны понимать, что вы наше будущее. И от вас зависит будущее нашей страны», — сказал Собакин.

Гостями церемонии стали родители ребят. Каждый из них искренне переживал за своего уже взрослого ребенка, который теперь самостоятельно несет ответственность за себя и свои поступки. Сами дети с радостью фотографировались со своим первым паспортом.

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