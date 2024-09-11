Сегодня 11:40 Глава Чехова проверил состояние дворов на Молодежной улице Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и его заместитель Алексей Родин проверили содержание территорий. Комиссия отправилась во дворы на Молодежной улице.
В ходе проверки выявили недочеты. Ответственным поручили скосить траву, собрать мусор и листву с детских площадок, отремонтировать элементы на игровых комплексах, почистить прибордюрные части дорог и парковки.
Жителям напомнили, что они могут обращаться в «Чеховское благоустройство» по телефону горячей линии: 8 (800) 300-87-43.
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