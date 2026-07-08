В Чехове продолжается капитальный ремонт теплотрассы

В городе Чехове продолжается капитальный ремонт участка теплотрассы на улице Чехова. Рабочие полностью заменяют трубопровод, который соединяет одну из крупнейших котельных округа (№2) с центральными тепловыми пунктами (ЦТП).

Протяженность обновляемого участка системы теплоснабжения составляет 882 метра. Он расположен рядом с гимназией №2 и детской библиотекой.

Строители уже демонтировали старые конструкции и подготовили песчаное основание под новые трубы. Теперь они укладывают и сваривают современные прочные трубы с уникальной изоляцией из пенополиуретана. Такая изоляция защищает от внешнего воздействия, влаги и тепловых потерь, обеспечивая долгий срок службы — до 50 лет.

После завершения укладки труб рабочие установят специальные датчики и подключат трубопровод к Системе автоматического диспетчерского контроля (САДК). Это позволит быстро и эффективно выявлять возможные утечки теплоносителя.

Ремонт теплосети проводят в межотопительный период для удобства жителей и коммунальщиков. Работы ведутся по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Заказчик проекта — управление ЖКХ местной администрации, генеральный подрядчик — АО «Группа компаний «ЕКС». Завершить капремонт трубопровода и ввести его в эксплуатацию планируют в июле.

До 2030 года в округе капитально отремонтируют и построят 39 объектов горячего водо- и теплоснабжения. Программа реализуется в несколько этапов при поддержке губернатора и правительства Подмосковья.