Более 10 тысяч жителей Чехова сделали прививку от гриппа с начала сезона

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Чехове. С 26 августа в округе вакцинировалось более 10 тысяч человек.

Среди вакцинированных на сегодняшний день — более трех тысяч детей. В Чеховской больнице доступны три вида вакцин. Так, взрослые могут привиться препаратами «Совигрипп» и «Флю-М», а для детей закупили вакцину «Ультрикс Квадри».

Каждую среду с 09:00 до 12:00 на Советской площади у входа в МФЦ работает мобильный пункт вакцинации. Также можно привиться в фельдшерско-акушерских пунктах. Это бесплатно, с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о заработавшем в регионе проекте «Наш участковый врач».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».