В Чехове оперативно убрали с дорог упавшие деревья

Сотрудники коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия мощных снегопадов в Чехове. Они убирают поваленные ветром деревья и расчищают дороги.

В одном из дворов специалисты спилили ветви, которые загораживали проезд. Сейчас они занимаются уборкой деревьев по заявкам.

Также коммунальщики убирают снег на дорогах и тротуарах. В первую очередь они расчищают пути к жилым домам и социальным объектам.

Снегопад накрыл Московский регион 26 апреля, в связи с непогодой коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, снегопады могут продолжиться до мая.

В Москве высота снежного покрова 29 апреля побила рекорд, который держался 90 лет. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что метеостанции ВДНХ зарегистрировали отметку в семь сантиметров.

Рекордный показатель, зафиксированный 90 лет назад, составлял только четыре сантиметра.