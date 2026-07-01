В Бронницкой больнице установили новый видеолапароскопический комплекс

В операционный блок Бронницкой больницы поступил современный видеолапароскопический комплекс «Олимпус». Он предназначен для проведения малоинвазивных операций, которые позволяют избежать больших разрезов.

С помощью нового оборудования хирурги могут удалять желчный пузырь и червеобразный отросток, ушивать прободные язвы и проводить диагностические вмешательства на органах брюшной полости. Камера формата 4К с тридцатикратным увеличением изображения обеспечивает высокую детализацию сосудов и тканей во время операции. Система также оснащена функцией записи хода хирургического вмешательства на электронные носители.

Заведующий хирургическим отделением Николай Аберясев отметил, что наличие двух полноценных комплексов в соседних операционных позволяет проводить операции параллельно. Это увеличивает пропускную способность отделения и количество пациентов, получающих высокотехнологичную помощь.

Кроме того, гнойную и плановую операционные оснастили новыми бестеневыми светодиодными лампами с двумя куполами. Они обеспечивают качественное и яркое освещение без искажения цветопередачи, что важно при выполнении точных манипуляций во время операций.

Обновление материально-технической базы стало возможным благодаря поддержке руководства Раменской больницы, в частности Сергея Маркитана.