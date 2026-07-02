В Бронницах завершается строительство нового учебного корпуса

В Бронницах подходит к концу строительство современного учебного корпуса. Готовность объекта, площадь которого составляет 4,5 тысячи квадратных метров, достигла 93%. На стройплощадке трудятся 68 специалистов.

Внутри здания строители занимаются завершением электромонтажных работ: устанавливают розетки, выключатели и осветительные приборы. Кроме того, проводится пусконаладка систем вентиляции и пожарной сигнализации.

По словам производителя работ ООО «Энергия ОМ» Алексея Шульгина, на территории также ведутся работы по благоустройству. Устанавливаются игровые комплексы, спортивные тренажеры и скамейки на спортивных и игровых площадках. Завершается подготовка почвы для озеленения.

На объекте задействована строительная техника: один полноповоротный экскаватор, два экскаватора-погрузчика и средства малой механизации.

В новом корпусе будут размещены четыре основных учебных кабинета и семь специализированных помещений для углубленного изучения физики, химии, биологии, информатики и иностранных языков. Также появится библиотечно-информационный центр с читальным залом на 70 мест и IT-зоной.

Архитекторы уделили особое внимание эргономике: внутри предусмотрены высокие потолки и продуманная система вентиляции.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить строительство планируется 1 сентября 2026 года.