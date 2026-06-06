В Бронницах прошел спортивно-патриотический праздник

На Москворецкой улице в городском округе Бронницы состоялся масштабный спортивно-патриотический праздник, организованный в преддверии главного государственного праздника. В мероприятии приняли участие около 500 росгвардейцев и 150 кадетов.

По словам заместителя начальника Главного управления Росгвардии по Московской области полковника полиции Андрея Шелудченкова, живописная база с видом на Бельское озеро и Москву-реку была выбрана не случайно: гостеприимное руководство округа и ухоженная территория создают идеальную атмосферу для праздника.

Программа праздника была насыщенной и разнообразной. Для взрослых сотрудников главными испытаниями стали футбол и армрестлинг, но кульминацией дня стало перетягивание каната. Зрители с напряжением наблюдали за противостоянием сильнейших спецподразделений.

Кадеты также приняли активное участие в мероприятии. Для них была организована спортивная эстафета и творческие конкурсы рисунков. Кроме того, юные участники с восторгом изучали выставленную бронетехнику.

Праздник получился по-настоящему семейным. Сотрудники Росгвардии приехали с женами и детьми. Для них подготовили семейные конкурсы и дегустацию блюд на конкурсе кухни. На протяжении всего праздника работала полевая кухня.

Кульминацией дня стало торжественное награждение. Победители и самые активные участники получили ценные призы, но главным итогом праздника стали яркие эмоции и чувство гордости за свою страну.